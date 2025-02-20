Учебный комбинат обещают отремонтировать в 2026 году в Туркестанской области

В Туркестанской области состояние учебно-производственного комбината, где обучают рабочим специальностям, не соответствует стандартам, передаёт корреспондент «24KZ».

Учебное заведение, расположенное в Мактааральском районе, не видело капитального ремонта уже полвека. Сейчас около двух тысяч детей получают профессиональное образование по специальностям: швея, автоэлектрик и водитель. Объявленный Президентом «Год рабочих профессий» даёт надежду на улучшение ситуации.

Учебно-производственный комбинат в Мактааральском районе уже много лет играет важную роль в жизни местных жителей. Открытый в 1978 году, он дал профессиональное образование тысячам выпускников. Сегодня здесь учатся около 1800 старшеклассников по востребованным специальностям — швея, автоэлектрик и водитель. Однако родители учащихся обеспокоены состоянием учебного корпуса. Здание требует капитального ремонта, а зимой в классах очень холодно. Поэтому второй этаж здания пришлось закрыть вовсе.

Муканбай Сейдуалы, ученик:

- У нас в кабинете очень холодно. Мы сидим в куртках. В здании нет туалета, горячей воды. Туалет на улице, вода тоже.

Кумыс Умбетова, родитель:

- Замерзают дети, не могут усидеть. Поэтому они не хотят сюда приходить. Мы отправляем, а что делать? Преподаватели по домам ходят, проверяют. Ну, это тоже правильно.

Как выяснилось, проблема не только в отоплении: линии электропередачи изношены, что создаёт дополнительную угрозу безопасности. Материально-техническая база и мебель устарели. Преподаватели вынуждены использовать технические средства обучения прошлого века.

Болат Селеубаев, заместитель директора учебно-производственного комбината:

- Электропроводку не меняли с 1958 года. Четыре кабинета пустуют — нет тепла. Батарей нет, надо ставить новые.

Гульбу Кубатбекова, директор учебно-производственного комбината:

- Вот на этих маленьких стульях сидят ученики 11-го класса. Мебель нам вообще не подходит. Но уже какую дали — мы просим её у школ. Ремонт полностью отсутствует. Наши машинки в швейном кабинете тоже старые, компьютеров нет.

В таких условиях учащиеся получают профессиональное образование по шести специальностям. Из них 30 % трудоустраиваются, остальные продолжают обучение в средних и высших учебных заведениях. Руководитель районного отдела образования хорошо знаком с состоянием учебного корпуса. По его словам, сметную документацию по капитальному ремонту уже разрабатывают.

Асанхан Кошкаров, вр. и. о. руководителя отдела образования Мактааральского района:

- Мы попросили предусмотреть средства на ремонт. Если поддержит управление образования, то в этом году приступят к капитальному ремонту.

Азамат Танатаров, руководитель отдела строительства и материального обеспечения управления образования:

- В настоящее время вносим изменения в проектно-сметную документацию. После завершения корректировки мы планируем внести в бюджет и провести капитальный ремонт на 2026–2027 годы.

В Туркестанской области 120 образовательных учреждений нуждаются в ремонте. Из-за изношенности зданий учебный процесс в ряде школ проходит в неудовлетворительных условиях, что вызывает беспокойство родителей и педагогов.

Авторы: Валентина Леонова, Жандос Жұмабек, Ерболат Абиш.