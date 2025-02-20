Как предотвращают замор рыбы в водоёмах ЗКО

Около двухсот водоёмов в Западно-Казахстанской области под угрозой замора рыбы, передаёт корреспондент «24KZ».

Паводковые воды в прошлом году залили многие из них. Даже незначительная толщина ледяного покрова для водной фауны может стать критической.

Лунки на озере Едучее на этот раз бурят не для ловли, а для спасения рыбы. Толщина льда здесь составляет примерно 30-50 см. Для крупных рек, после паводка оставшихся в полноводном состоянии, это не критично. Но для мелкого водоёма это опасно.

Геннадий Кортунов, главный специалист отдела Акжаикской рыбной инспекции управления рыбной инспекции ЗКО:

- В этом году после большого паводка… Если в прошлом году было меньше заморных водоёмов, то в этом году их стало больше. У нас существуют специальные оксиметры — приборы, которые измеряют уровень кислорода. То есть специалисты-ихтиологи выезжают и замеряют содержание кислорода в воде, а также проводят визуальный осмотр.

Борьба с замором идёт на 180 водоёмах региона. Рыбинспекторы пробурили 136 тысяч лунок. Обогащают воду кислородом также с помощью мотопомп. Уже перекачано более пяти тысяч кубометров воды.

Есбол Толемис, главный специалист Управления природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО:

- На аэрационно-мелиоративные мероприятия нам выделено 5 млн тенге. Определена подрядная компания. В целом фактов замора рыбы зарегистрировано не было. Сейчас в социальных сетях распространяют видео массовой гибели рыб. Это произошло не в нашем регионе, а в Астраханской области соседнего государства.

Экологическую акцию поддержали волонтёры и любители зимнего лова. Аэрация водоёмов продлится до середины марта.

Авторы: Альбина Кумаргалиева, Калыбек Акрап, Эльдар Аюпов.