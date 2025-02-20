Выставку учебных заведений провели для будущих выпускников области Абай

В Семее состоялась образовательная выставка «Выпускник – 2025». Мероприятие провели для школьников области, которые готовятся в этом году поступать в университеты и колледжи, передаёт корреспондент «24KZ».

В новом формате образовательную выставку проводят впервые. Раньше представители учебных заведений посещали школы и помогали ученикам в выборе профессии. А сейчас для детей организуют масштабное мероприятие. У школьников появилась возможность ознакомиться с ведущими вузами страны и выбрать для себя наиболее подходящий вариант. Как сообщили в Управлении образования, выставка проводится в офлайн- и онлайн-форматах.

Айжан Курманова, заместитель руководителя Управления образования области Абай:

- Всего мы планируем данной выставкой охватить более 20 тысяч учащихся. Выставка продлится два дня. Данную выставку посетят около 9 тысяч учащихся города Семея. Для 11 тысяч учащихся нашей области будет организована Zoom-конференция.

В мероприятии принимают участие 23 учебных заведения страны, в их числе 4 колледжа. Организаторы выставки отмечают высокую заинтересованность школьников.

Светлана Бейсембаева, директор республиканского учебного портала:

- У нас присутствуют гости из Астаны, Алматы, Кызылорды, Актобе, Павлодара, Усть-Каменогорска, Семея. И каждый из них знакомит абитуриентов со своими образовательными программами, рассказывает об условиях, о грантах, которые есть, о наличии общежитий. То есть можно задать любые вопросы. И самое главное, что это не просто сухая информация из интернета. Это живое человеческое общение.

На выставке побывали ученики из 59 школ города. В их числе — Нурай Нурланова. Старшеклассница говорит, что хочет стать специалистом в области международных отношений. Благодаря выставке она узнала, какие предметы ей нужно изучать углублённо и какой университет подходит ей больше всего.

Нурай Нурланова, ученица 10-го класса:

- Я считаю, что такие мероприятия очень важны для будущих студентов. Несмотря на то, что я учусь в 10-м классе, я уже готовлюсь к поступлению и хочу изучить много университетов. Поэтому такие мероприятия очень важны для нас. Я очень благодарна за такую возможность — побывать здесь, узнать про гранты. Спасибо большое.

Выставка «Выпускник – 2025» продлится два дня. Её могут посетить все школьники области Абай.

Авторы: Ботакоз Дандыбаева, Медет Омирханов.