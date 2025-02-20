Эксперты предложили сделать казахстанские законы более читабельными

Содержание законов страны станет понятнее для обычных казахстанцев. Их планируют сделать более доступными для прочтения. Об этом заявили юристы на выездном заседании с участием депутатов Сената, передаёт «24KZ».

Эксперты проанализировали 370 нормативно-правовых актов и пришли к выводу, что многие из них недоступны для понимания граждан. А некоторые термины в казахской версии законов были неправильно переведены на государственный язык. Поэтому юристы разработали специальный словарь определений, в который вошли полторы тысячи слов.

Сергей Пен, ректор Maqsut Narikbaev University:

- Наши казахстанские законы, согласно тем исследованиям, которые мы провели, метрикам и индикаторам, недоступны для понимания среднестатистических казахстанцев. Для того чтобы большинство наших законов понять, необходим уровень образования — выше вузовского. Ряд законов, которые относятся к социально-чувствительной сфере, например жилищные отношения, налогообложение, финансовые услуги, социальная защита, защита прав потребителей, находятся в зоне абсолютной нечитаемости. Наше исследование поможет переработать даже действующие законы таким образом, чтобы они стали понятнее.