Волонтёры угостили горячим обедом сотрудников коммунальных служб Алматы

Алматинские волонтёры угостили работников коммунальных служб горячим чаем и обедом, передаёт «24KZ».

Благотворительную акцию организовали активисты молодёжного крыла «Жастар Рухы» партии Amanat. Сорока рабочим передали горячее питание, салаты и баурсаки в знак благодарности за их труд.

Ставшую традиционной акцию проводят уже седьмой год. Добровольцы планируют доставлять еду коммунальщикам раз в месяц. Как отметила депутат маслихата Гульжан Бекенова, эта инициатива направлена на поддержку людей рабочих профессий.

Гульжан Бекенова, депутат маслихата г. Алматы:

- 2025 год объявлен «Годом рабочих профессий». Так, например, в Алатауском районе мы накормили около 40 сотрудников коммунальных служб. Подобные инициативы мы продолжим и в дальнейшем.

Ардак Кадырова, сотрудник коммунальной службы г. Алматы:

- В этом году партия уже во второй раз проводит такую акцию. Они всегда заранее звонят, уточняют, где мы находимся и сколько человек, чтобы еды хватило всем. Мы искренне благодарны за эту заботу и поддержку.