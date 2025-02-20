Сертифицировать услуги коучей и бизнес-тренеров предложили в Мажилисе

Мошенничество под видом коучинга. В последние годы значительно выросло число граждан, жалующихся на так называемых «коучей-иллюзионистов» — людей, которые обещают быстрые результаты, но не обладают необходимой квалификацией. Чтобы решить эту проблему, в Мажилисе предлагают ввести обязательную сертификацию для бизнес-тренеров и создать единый реестр, передаёт корреспондент «24KZ».

Действительно, в социальных сетях всё чаще мелькают яркие обещания от коучей и тренеров, которые утверждают, что могут перевернуть вашу жизнь в лучшую сторону всего за несколько занятий.

Они предлагают прокачать уверенность, научить грамотно инвестировать, улучшить личные отношения или даже сделать идеальную карьеру. Но зачастую их деятельность вовсе не подкреплена реальными компетенциями.

Только по итогам прошлого года в Комитет по защите прав потребителей поступило более 600 жалоб на некачественные образовательные услуги. Одна из тех, кто предложил ввести обязательную сертификацию, — депутат Динара Наумова.

СИЛА МАРКЕТИНГА: КАК ОБЕЩАНИЯ КАРЬЕРЫ И БОГАТСТВА СТАНОВЯТСЯ ПРИЧИНОЙ ФИНАНСОВЫХ ПОТЕРЬ

В Казахстане эта индустрия зародилась в период пандемии с примитивных историй про быстрый и лёгкий заработок. Сначала населению продавали курсы о том, как заработать на тендерах, затем — на поставках товаров из Китая. Теперь главная тема — как разбогатеть на личном бренде.

На таких курсах нет конкретных инструментов, только мотивация и громкие заявления.

Турсын Джагпарова, заместитель председателя Республиканской ассоциации потребителей Казахстана:

- Потребитель, он обыватель, думает, что всё, что ему предлагают, будь то онлайн или офлайн, допущено к реализации и контролируется государством. Люди обращаются ко мне и говорят: «Мы покупаем, потому что это разрешено, это объявление, реклама, оно везде гуляет». Буквально месяц назад ко мне поступила жалоба: действия обучающих тренеров гарантировали карьерный рост и огромное счастье. Когда потребитель понял, что это не соответствует заявленной информации, она хотела вернуть деньги, но у нее это сразу не получилось. Насколько я знаю, эта жалоба сейчас на стадии рассмотрения.

В КАЗАХСТАНЕ НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОУЧЕЙ И БИЗНЕС-ТРЕНЕРОВ

Проблема усугубляется отсутствием регулирования этой сферы. Сегодня любой человек может назвать себя экспертом, не имея ни специализированного образования, ни опыта работы. Однако это не значит, что пострадавшие от недобросовестных «учителей» не могут защитить свои права.

Один из возможных механизмов — Гражданский кодекс РК, который регулирует отношения между потребителями и продавцами услуг.

Турсын Джагпарова, заместитель председателя Республиканской ассоциации потребителей Казахстана:

- В практике мы, юристы, эксперты по защите прав потребителей, пытаемся привязать эту проблему к нашему законодательству. Согласно Гражданскому кодексу, потребитель имеет право на любой стадии отказаться от услуги. В 686-й статье говорится, что услугодатель не имеет права отказывать в возврате денег. Также 953-я статья Гражданского кодекса обязывает вернуть средства. Мы руководствуемся именно этими нормами.

БИЗНЕС-ТРЕНЕР: ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ НЕ РЕШИТ ПРОБЛЕМУ

Несмотря на критику, среди коучей есть профессионалы, которые действительно помогают людям достигать целей и развиваться. Они используют проверенные методики и не обещают мгновенных перемен.

Однако из-за псевдокоучей страдают не только клиенты, но и настоящие профессиональные тренеры: недоверие общества дискредитирует всю индустрию бизнес-обучения.

Кайсар Макан, сертифицированный бизнес-тренер:

- Это очень сильно влияет. Люди начинают ассоциировать слово «коуч» или «бизнес-тренер» с мошенниками, псевдокоучами, инфоцыганами. Они ассоциируются с теми, кто активно рекламирует себя и зазывает на сомнительные курсы. Но на самом деле большая часть профессиональных бизнес-тренеров работает в B2B-секторе, то есть с организациями и компаниями, осуществляющими бизнес.

Что касается предложения мажилисменов, по словам Кайсара Макана, обязательная сертификация не решит проблему. Он считает, что со временем рынок сам придёт в норму, когда спрос и предложение уравновесятся.

Кайсар Макан, сертифицированный бизнес-тренер:

- Я не уверен, что сертификация поможет. Мы видим другие отрасли — например, медицину или строительство. Там тоже есть регламенты и стандарты, но мошенники всё равно существуют. Вопрос ещё и в том, как будет проходить сертификация. Даже если её введут, необходимо привлекать бизнес-тренерское сообщество и сообщество коучей.

ОПРОС: 72% КАЗАХСТАНЦЕВ НЕ ВЕРЯТ В ТРЕНИНГИ ПО УСПЕХУ

В нашем Telegram-канале мы запустили соцопрос. По его итогам: лишь 14% респондентов верят в то, что тренинги по успеху реально могут изменить жизнь и привести к богатству; 72% — не верят; 14% — затруднились ответить.

Кроме того, только 12% опрошенных уверены, что большинство коучей добились успеха сами, а не за счёт продажи своих курсов. 82% сомневаются в этом.

На вопрос о том, стоит ли сертифицировать бизнес-тренеров, более половины респондентов ответили утвердительно.

Нужна ли обязательная сертификация коучей и тренеров? Пока этот вопрос только обсуждается. Однако депутаты уверены: государство должно защитить граждан от мошенничества в этой сфере.