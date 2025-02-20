Юристы Петропавловска консультируют жителей отдалённых сёл СКО

Жители отдалённых сёл Северо-Казахстанской области теперь получают юридическую помощь, передаёт «24KZ». К ним приезжают правозащитники Независимой республиканской палаты юридических консультантов.

В прошлом году специалисты оказали более 200 правовых услуг.

Многодетным родителям, пенсионерам и людям с ограниченными возможностями помогают решить спорные вопросы. Такие консультации повышают правовую грамотность населения.

Председатель Палаты юридических консультантов Евгений Кинцель рассказал, с какими проблемами чаще всего обращаются жители.

Евгений Кинцель, председатель Независимой республиканской палаты юридических консультантов:

- Неуплата алиментов, жилищные и земельные вопросы. Очень часто по земельным вопросам обращаются предприниматели. Как вы знаете, это довольно сложный и острый вопрос. По этим вопросам наши юристы постоянно оказывают помощь.