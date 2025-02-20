111 семей отметили новоселье в районе Кызылординской области

Социальное жильё сдали в эксплуатацию в Жалагашском районе Кызылординской области. Новоселье отметили 111 семей из уязвимых слоёв населения, передаёт «24KZ».

А в посёлке Теренозек Сырдарьинского района открыли культурный центр «Руханият орталығы». Площадь здания — 2,5 тыс. кв. метров. В нём расположены зал бракосочетания, центры молодёжи и ветеранов, библиотека, архив и историко-краеведческий музей. Подобные центры открывают во всех районах области.

По словам заместителя акима Сырдарьинского района, они придадут новый импульс духовно-культурному развитию села.

Димаш Байдушев, заместитель акима Сырдарьинского района:

- Например, здание нашего историко-краеведческого музея давно устарело. У нашего края богатая история, есть много археологических находок, старинных документов. Маленькое помещение не позволяло работать реставраторам с фондом музея, не хватало места для выставки экспонатов. Поэтому мы рады расширению. Теперь у нас есть конференц-зал, где можно проводить различные мероприятия.