Партия «Ауыл» запустила цикл мероприятий в честь 25-летия организации

Художественная выставка под названием «Пробуждение весны» открылась в одной из столичных галерей, передаёт «24KZ».

На экспозиции представлены работы известных и начинающих художников Астаны. В общей сложности — более 50 картин.

Мероприятие организовала партия «Ауыл» в честь 25-летия политической организации и приближающегося праздника Наурыз. К слову, выставка — это часть цикла юбилейных мероприятий.

Как отметил председатель партии, в 2025 году подобные события пройдут в разных сферах. Познакомиться с картинами отечественных авторов можно будет до 5 марта.

Серик Егизбаев, председатель партии «Ауыл»:

- У нас есть целый музей, где всё собирается, но почему бы нам не подумать о национальной картинной галерее? У нас очень много работ, которые, действительно, с удовольствием выкупают и забирают в зарубежные коллекции. Это наше национальное достояние, я считаю. То есть это маленькая часть большого дела по популяризации профессионализма и искусства наших отечественных художников.

Татьяна Шалдибаева, жительница г. Астаны:

- Я пришла на выставку посмотреть на произведения художников, которых давно знаю. Вот такие мини-выставки всегда бывают интересны, поэтому, я считаю, их нужно устраивать чаще и приглашать обычных посетителей, чтобы они знакомились с творчеством таких замечательных художников, как Бурдесбеков, Баяндин. В нашей стране очень много талантливых художников, поэтому о них нужно рассказывать и показывать их работы.