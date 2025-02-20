53 села Атырауской области отказались от алкоголя

В 53 сёлах Атырауской области отказались от продажи спиртных напитков, передаёт «24KZ».

Инициаторами стали жители аула Курылыс Индерского района. Позже к ним присоединились и другие населённые пункты. Без алкогольной продукции теперь проводятся все мероприятия.

Как результат — за два года там не зарегистрировано ни одного правонарушения. Сейчас этот опыт решили распространить по всему региону.

Абдигани Сейдуалиев, первый заместитель начальника ДП Атырауской области:

- В настоящее время спиртное не продают уже в 17 сёлах Кызылкогинского района и в 16 сёлах Курмангазинского района. Это решение принято с участием аксакалов, сельских активистов и представителей акиматов. Думаю, это начинание поддержат и в других аулах области.