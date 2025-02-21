27% пилотов казахстанских авиалиний – иностранцы, передает «24KZ». Авиакомпании вынуждены нанимать зарубежных лётчиков из-за нехватки специалистов.

Так, ежегодно в республике требуется 600 новых авиаторов. Такие данные привёл вице-министр транспорта Талгат Ластаев. В целом в гражданской авиации Казахстана сейчас занято больше 20 тысяч человек.

Большинство перевозчиков готовят свои кадры усилиями собственных учебных центров и программ. Помимо этого, в республике действует Академия гражданской авиации. До конца года образовательное учреждение планирует получить международный сертификат Европейского агентства по безопасности полётов. Этот документ – золотой стандарт для повышения квалификации лётчиков. Он даёт право управлять самолётами в европейском воздушном пространстве.