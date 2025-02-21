Под угрозой подтопления 47 населенных пунктов в Жетысу

В четырех районах области Жетысу – Алакольском, Коксуском, Ескельдинском и Кербулакском – высокий риск паводков, сообщает «24KZ».

В регионе наблюдается резкое потепление. Уже несколько дней сохраняется плюсовая температура воздуха, идёт активное таяние снега.

Подтопление угрожает 47 населённым пунктам. В большей части из них уже приняты необходимые меры безопасности.

Очищено около 2 тысяч километров арычных сетей и водопропускных сооружений, а также больше 500 км каналов.

Алибек Адильбаев, руководитель отдела Управления энергетики и ЖКХ области Жетысу:

- Дополнительно ко всем мерам в соцсетях мы создали специальный чат-бот, через который принимаем обращения граждан. На сегодня их поступило уже больше 430. Жители указывают адреса, где на улицах есть мусор в арыках и скопление воды. Закрепленные подразделения выезжают и проводят очистку этих мест.

Калдыбек Толеуулы, начальник Управления ликвидации чрезвычайных ситуаций ДЧС области Жетысу:

- Согласно прогнозу «Казгидромета» и анализу прошлых лет, опасный период приходится на конец февраля и начало марта. В данный момент обстановка в области стабильная, все необходимые мероприятия проводятся.