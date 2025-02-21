Фермеры на мели: грунтовые воды угрожают урожаю

Фермеры Мактааральского района Туркестанской области не могут начать посевную из-за повышения уровня грунтовых вод, сообщает «24KZ». Они размывают землю и полевые работы начать невозможно.

В районе уже отмечают низкий уровень урожайности хлопка. Проблему можно решить вертикальными водостоками, но и они вышли из строя.

В Туркестанской области, где большая часть жителей занимается земледелием, за последние 20 лет из строя вышло большинство вертикальных дренажей. В результате уровень грунтовых вод поднялся, а качество урожая снизилось. В сельских округах Нурлыбаев, Жанажол, Каракай из 57 вертикальных стоков не работает половина. Поэтому в районе тысячи гектаров пахотных территорий засолены, рассказывает житель села Арайлы Калмурат Салманов.

Калмурат Салманов, житель с. Арайлы:

- Поскольку почва соленая и непригодная для использования, то заливают воду, чтобы удалить соль с поверхности. Вода должна оставаться около 10 дней. Однако она не проходит в землю дальше из-за грунтовых вод.

Кайрат Айнабеков, житель с. Ынталы:

- Урожай хлопка плохой. Невозможно сажать и другие культуры. Раньше при работе вертикальных дренажей вода просачивалась под землю на 70-80%. Сейчас такого нет. Вода из-за грунтовых вод не проходит.

Из 218 вертикальных стоков в районе 187 переданы на баланс предприятия «Казводхоз». На ремонт дренажей, вышедших из строя, выделены большие деньги, утверждают фермеры.

Оразгельды Асаубаев, фермер:

- На собрании нам сказали, что на восстановление вертикальных дренажей было выделено 264 млн тенге. Куда делись эти деньги – никто не знает.

Специалисты предприятия «Казводхоз» отмечают, что вертикальные водостоки в трех сельских округах не ремонтировали, потому что они не переданы в собственность государства.

Аликурман Мырзабеков, зам. начальника Мактааральского производственного участка РГП «Казводхоз»:

- 20 вертикальных дренажей из 57 мы уже отремонтировали. Есть смета ещё на 27. Если деньги выделят, то их восстановим в этом и следующем году.

Если вопрос с восстановлением вертикальных водостоков не решат, то фермеры района намерены жаловаться в прокуратуру. Восстановительные работы улучшат состояние орошаемых земель. А значит, качество продукции станет выше, что напрямую скажется на урожайности и доходах фермеров.

Авторы: Лиана Жамлиханова, Ерболат Абиш.