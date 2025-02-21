Водители мопедов в Шымкенте не спешат получать госномера

В Шымкенте водители мопедов не торопятся получать госномера, сообщает «24KZ». Сейчас официально зарегистрировано всего 303 мопеда, хотя на дорогах города их намного больше, утверждают в Управлении административной полиции.

Почти через месяц мопеды в Казахстане приравняют к механическим транспортным средствам. Это значит, что их владельцы будут нести ответственность за нарушения ПДД наравне с автомобилистами.

По мнению полицейских, это поможет улучшить дисциплину среди водителей мопедов. Сейчас они виновны в 5% всех ДТП в Шымкенте.

Аскар Жузжасаров, начальник Управления административной полиции г. Шымкента:

- Раньше мопеды можно было купить и ездить без регистрации, поэтому точных данных о количестве таких транспортных средств у нас нет. Однако в сервисных центрах Шымкента обслуживаются около тысячи. Мы предупреждаем, что с 5 апреля незарегистрированные мототранспортные средства будем отправлять на штрафстоянку.