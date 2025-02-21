Об ограничении движения в двух областях Казахстана

В связи с ухудшением погодных условий (снег, гололед, метель, ограничение видимости) закрыто движение для всех видов автотранспорта, сообщает «24KZ» со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Мангистауская область

«Доссор-Кульсары-Бейнеу–Сай-Утес-ШетпеЖетыбай-Актау» 210-786 км, уч. гр.Атырауской обл.-г.Актау

«Жетыбай-Жанаозен-гр. РТ» 0-58 км, уч.с.Жетыбай-г.Жанаозен

«Актау-Курык» 13-72 км, г.Актау-с.Курык.

Атырауская область

«Доссор-Кульсары-Бейнеу–Сай-Утес-ШетпеЖетыбай-Актау» 126-210 км, г.Кульсары-гр.Мангистауской обл.