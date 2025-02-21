Правительство усилит требования по обеспечению промбезопасности

Внести предложения по усилению ответственности владельцев опасных производств за безопасность труда поручил Премьер-министр Олжас Бектенов, передает «24KZ».

Для них пропишут новые требования. Руководители шахт и рудников должны будут обновлять и модернизировать оборудование.

В стране пересмотрят и нормативно-правовые акты с учётом цифровизации объектов. Кроме того, запустят информационную систему, которая позволит создать паспорта предприятий промышленной безопасности и автоматизировать учёт аварий.

Повысят и статус государственных инспекторов труда.