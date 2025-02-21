Десятки казахстанок стали жертвами лжемастеров по красоте

Почти 12 тысяч жалоб на некачественные медицинские услуги поступило в прошлом году в Минздрав страны, сообщает «24KZ». Большую часть обращений отклонили из-за отсутствия доказательной базы. По двум тысячам – провели внеплановые проверки. В поле зрения попали десятки центров пластической хирургии и кабинетов косметологии.

Пухлые губы, правильной формы нос и скулы Джолли – сегодня это, пожалуй, самые востребованные услуги beauty-индустрии. Но в погоне за идеальными чертами лица казахстанки всё чаще сталкиваются со лжеспециалистами. Четыре года назад такой опыт был и у Жазиры Муратбековой. Увидев в социальных сетях красивые фото, девушка купилась. Сначала избавилась от носогубных складок, затем решилась на подтяжку лица, о чем вскоре пожалела.

Жазира Муратбекова, жительница Жамбылской области:

- Сказала, что она дипломированный хирург с большим опытом. Я ей поверила. Тогда мне было 27 лет, кожа молодая, но она настояла на проведении процедуры. А после остались такие шрамы. Позже я узнала, что от ее рук пострадали около 10 человек. Мы подали в суд, ей дали всего 4 года. Я считаю, что этого наказания недостаточно.

Индустрия красоты продолжает развиваться, а параллельно растет и количество жертв лжекосметологов, говорят в профильном комитете. Если в 2023 году на некачественно оказанные услуги пожаловались около 70 человек, то в прошлом – 82. Почти половина пострадавших – в Астане и Алматы. С осложнениями после хирургических и косметологических манипуляций также сталкивались жительницы Актюбинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской областей и Шымкента.

Карлыгаш Темирболат, руководитель центра косметологии:

- По регионам я часто езжу и видела, что совершенно не врачи или врачи других специальностей делают процедуры, которые вообще не должны делать, просто не имеют право. Заходя в клинику, смотрите документы. В первую очередь это лицензии, их не так просто сделать, потому что проверяют саму клинику, соответствует ли она по санэпиднормам. А у самого врача должен быть сертификат специалиста.

При выборе мастеров по красоте специалисты рекомендуют учитывать не только отзывы знакомых и содержание страниц в социальных сетях, но и более весомые факторы, такие как наличие диплома о высшем медицинском образовании, разрешительных документов – лицензии и сертификата, а также грамотно и честно составленный договор. Причем вчитываться тщательно нужно во все прописанные пункты.

Олег Чернов, адвокат:

- Есть такое согласие, когда, к примеру, человек идет на пластическую операцию, то он полностью берет ответственность на себя, что бы ни произошло, даже в случае летального исхода никаких претензий к врачу, к клинике не будет. Но эта бумага ни в коем случае не прикрывает и не освобождает лицо, которое проводило операцию, от ответственности.

По словам юристов, в большинстве случаев пострадавшие не могут предоставить доказательства вины услугодателя – чеки, договоры, согласия, медицинские выписки. А без таких документов проведение проверок невозможно. Что касается обоснованных расследований, то по итогам прошлого года составлено 56 административных протоколов более чем на 3 млн тенге.

Багжан Мухаметбек, руководитель управления Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК:

- В прошлом году мы рассмотрели 11 тысяч 700 жалоб, 82 из них касались некачественных услуг по дерматокосметологии и пластической хирургии. Осложнения были выявлены после таких процедур, как мезотерапия, ботокс, контурная пластика лица. Если говорить о пластических операциях, то в большинстве случаев казахстанки страдали от рук горе-мастеров по блефаропластике, маммопластике и липосакции.

То, что рынок косметологических услуг сегодня переполнен недипломированными специалистами, – одно. На каждом шагу мошенники, которые обманным путем предлагают казахстанкам бесплатные процедуры и затем оформляют на них кредиты.

Толкын Нурбаева, гл. специалист Департамента торговли и защиты прав потребителей Павлодарской области:

- Люди, увидев рекламу: «Обращайтесь, мы вам окажем бесплатную услугу, чистку лица сделаем», идут на эту рекламу. В ходе процедур косметологи рекомендуют специальную косметику, дополнительные процедуры на очень крупную сумму. У нас много таких жалоб, почти до миллиона доходит. Вот одна пришла, в Instagram рекламу увидела, сходила в эту клинику, говорит, сама не поняла, как это всё произошло, но в итоге вышла оттуда с суммой на 800 тысяч. Ей продали уходовую косметику.

Защитники прав потребителей не исключают, что пострадавших намного больше, но в официальные сводки, говорят они, попадают лишь те, кто готов отстаивать свои права.

Авторы: Айсулу Махмутова, Назым Қайрат, Бағдат Қайыркен.