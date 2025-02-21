Еще одно дело возбудили в отношении Перизат Кайрат

В отношении Перизат Кайрат возбудили ещё одно уголовное дело, передает «24KZ».

Её подозревают в мошенничестве при сборе денег на строительство реабилитационного центра для детей с инвалидностью, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

По данным ведомства, подозреваемая присвоила 22 млн тенге. Досудебное расследование продолжается.

Ернар Тайжан, официальный представитель АФМ РК:

- В ноябре 2021 года Кайрат П. организовала благотворительный аукцион с целью сбора средств на строительство реабилитационного центра для общественного объединения «Батыр» в Акмолинской области. Для повышения доверия к мероприятию были привлечены дети-инвалиды и их родители. По её ложным данным, собрано 48 млн тенге и подарено помещение стоимостью 100 млн тенге. Однако фактически во время аукциона поступило 22 млн тенге, которые она использовала в личных целях.