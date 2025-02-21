Больше 13 тысяч иностранцев работают в Казахстане

По состоянию на 1 февраля 2025 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 13 072 иностранных гражданина, передает «24KZ» со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

На данный момент в Казахстане насчитывается 1710 работодателей, использующих ИРС. На них работают более 383,1 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96,6% от общей численности работников.

Наибольшее количество работают в сферах: строительства – 5 343 чел., горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1 360 чел., обрабатывающей промышленности – 1 338 чел., административное и вспомогательное обслуживание – 1 089 чел., сельского, лесного и рыбного хозяйства – 688 чел.

Основными странами исхода трудовых мигрантов являются: Китай – 4 778 чел., Турция – 1 158 чел., Индия – 1 121 чел., Узбекистан – 623 чел.

Напомним, в целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2025 году общая квота установлена в размере 0,2% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 14,8 тыс. единиц.