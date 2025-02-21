21 февраля – Всемирный день экскурсовода

Больше миллиона туристов посетили Астану в прошлом году, сообщает «24KZ». Самые популярные достопримечательности у гостей – Байтерек, Центральная мечеть, Дворец мира и согласия. С увеличением турпотока в Казахстане набирает популярность и профессия экскурсовода. Сегодня они отмечают свой профессиональный праздник.

Алия Бакирова гидом-переводчиком работает 15 лет. Знание нескольких языков помогает ей взаимодействовать с туристами из разных уголков мира. В основном гид работает с европейцами. По её словам, гостям из Старого Света очень нравится многообразие казахстанской культуры.

Алия Бакирова, гид-переводчик:

- Им нравится гостеприимность казахов. Все вежливые, дружелюбные. К любому человеку подойдёшь, особенно к молодёжи – все отвечают. Все спрашивают элементарные вещи. Допустим, с немцами ходишь. Многие ещё в советское время учили немецкий язык, так как первый мой язык – немецкий. Знают элементарные слова: «Guten tag, как у вас дела, меня зовут». К молодёжи, когда подходишь, любой может подойти и ответить. Гостеприимность, то, что всегда могут помочь. Нравится кухня и аутентичная культура, природа. Всё зависит от работы гида, как он преподнесёт. На концерт Димаша ко мне приезжали его фанаты и им, в принципе, нравилось всё. Как и швейцарцам, как и немцам, и всем остальным.

Наиболее популярные туристические места в Астане – Байтерек, Дворец мира и согласия, Центральная мечеть, Хан Шатыр, объекты ЭКСПО, Национальный музей и старая часть города. Индивидуальная экскурсия по столице в среднем стоит 10 тысяч тенге с одного туриста. Групповые экскурсии чуть дешевле. И к каждой туристической группе у экскурсовода профессиональный подход.

Мумина Кенжалиева, экскурсовод:

- Современный экскурсовод должен сперва быть патриотом своей страны. Он должен знать историю, культуру, традиции своей страны, чтобы донести до иностранцев. Сопоставить, сравнить с их культурой. Он должен знать менталитет туристов, гостей.

В 2024 году Астану посетили больше миллиона туристов. 835 тысяч человек – внутренние туристы. Количество иностранных гостей превысило 260 тысяч. Больше всего путешественников прибыло к нам из России, на втором месте – граждане Китая, представители Турции расположились на третьем месте, за ними следуют жители Германии, замыкают пятёрку представители Северной Америки.

Алексис Мейер, туристка /Канада/:

- Я не могу сказать, что много знаю о Казахстане. Но мое путешествие по Центральной Азии начинается с посещения вашей страны. У меня есть замечательный друг, который пригласил меня сюда. Он хочет познакомить меня с местными жителями и национальными обычаями. Надеюсь, что здесь мы отлично проведём время.

Рамин Гарагурбанлы, турист /Азербайджан/:

- Мы очень рады находиться в Казахстане. Это наш братский народ, братская страна. Ознакомившись с историей в музее, мы увидели, насколько богата ваша история, насколько бережно вы относились к сохранению истории Казахстана. Мы благодарны казахстанским коллегам за организацию данной поездки.

Сегодня сложно представить себе жизнь крупных мегаполисов без экскурсоводов, они важная часть туристической индустрии. Многие гиды – это полиглоты, которые находятся в режиме постоянного самосовершенствования. Всемирный день экскурсовода – ещё один повод поблагодарить их за труд и вклад в развитие туризма в Казахстане.

Авторы: Рауан Калыбаев, Марат Диханбаев, Ырыстанбек Оспанов.