Режим ЧС ввели в Шетском районе Карагандинской области из-за ограничения подачи электричества. Света нет в 27 сёлах, передает «24KZ».

Аварийную ситуацию сейчас устраняют энергетики. По словам акима района, причина в том, что компания «Шет Энерго» не выполняет свои обязательства. Предприятие долгие годы не модернизировало электросети, поэтому в районе систематически происходят перебои с электроснабжением. Местные власти намерены через суд вернуть электролинии и подстанции в госсобственность.

Мухит Мухтаров, аким Шетского района:

– Сейчас без света сидят около 3000 жителей. Также без электроэнергии остались и 43 соцобъекта. Режим ЧС будет до тех пор, пока не восстановим подачу электроэнергии. В связи с тем, что данное предприятие и в дальнейшем не сможет предоставлять качественные услуги населению, проведем реквизицию в рамках законодательства.