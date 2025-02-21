Цена на картофель впервые за несколько месяцев начала снижаться

С 11 по 18 февраля впервые за 19 недель картошка подешевела на 0,4%, передает «24KZ» со ссылкой на Первое Кредитное Бюро.

Картофель начал дорожать в третьей декаде октября. И если сначала процесс шел медленно, то в последующем недельные темпы роста цены удерживались выше 1%.

В Бюро добавили, что несмотря на снижение цен на картофель, в целом социально-значимые продовольственные товары подорожали за неделю на 0,4%. Из 19 товаров цены выросли на 11. Из них сильнее всего подорожала капуста на 4,2%