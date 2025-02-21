Представлены лучшие проекты конкурса #ҚазақстандаЖасалған

В Национальной палате предпринимателей «Атамекен» подвели итоги конкурса «ҚазақстандаЖасалған», передает «24KZ».

Лучших выбрали в четырёх номинациях: «Социальный бизнес», «Экологичное предпринимательство», «Молодежный бизнес» и «Одно село – один продукт». Участникам надо было снять креативное видео и опубликовать его в социальной сети TikTok. В итоге поступило более 800 роликов. Одна из победительниц конкурса – Нуркия Бекниязова из Мангистауской области. Она является директором компании по переработке мусора. В городе они установили более 400 контейнеров для раздельного сбора пластика. За 8 лет работы предприятие собрало, отсортировало и отправило на переработку более 10 тысяч тонн вторсырья.

Раимбек Баталов, председатель президиума НПП «Атамекен»:

– К TikTok много есть нареканий, но я считаю что TikTok – это огромная возможность для бизнеса. Мы видим, что особенно для малого и микробизнеса есть колоссальные возможности, не просто показывать свою продукцию, продвигать свою продукцию, но и популяризировать те подходы, которые сегодня у бизнеса есть.

Нуркия Бекниязова, предпринимательница:

– В начале, конечно, было тяжело, но со временем люди привыкли. Сейчас у нас очень много заявок. Мы уже на следующий месяц планируем установку ещё 100 контейнеров. Жители, многие ЖК уже просят устанавливать эти контейнеры. Мы устанавливаем бесплатно и вывозим бесплатно. Это сложный бизнес. Потому что не все хотят работать в этой сфере, но мы как-то пытаемся, держимся на этом плаву. На данный момент у нас работают 6 человек, текучесть бывает. Планируем немного расшириться в этом году.