Нацбанк ввёл новое ограничение для обменников в Казахстане

По итогам четвёртого квартала 2024 года валютные активы Нацфонда составили 58,8 млрд долларов. Инвестиционный доход фонда по итогам прошлого года — 4,6 млрд долларов (7,6 %), накопленная доходность с момента создания — 3,55 % в год, передает «24KZ» со ссылкой на Национальный банк Казахстана.

Правление Нацбанка также внесло изменения в несколько правовых актов по валютному регулированию:

▪ сократили сроки предоставления отчётности по валютным операциям, которую сдают банки второго уровня;

▪ расширили список операций, которые подлежат финансовому мониторингу, так как могут свидетельствовать об уклонении от закона;

▪ установили пределы спреда (разницы между курсами продажи и покупки валюты) в обменных пунктах — семь тенге для доллара, десять тенге для евро.

О намерении ужесточить требования к обменникам Национальный банк объявлял ещё в середине января, когда курс доллара был заметно выше.

Аналитики тогда отмечали: эта мера — искусственная, не рыночная, она не устранит главную причину расхождений в стоимости покупки и продажи валюты.