Какие дороги закрыты в Казахстане
На следующих автомобильных дорогах республиканского значения движение закрыто, передает "24KZ" со ссылкой на официальный канал АО «НК «КазАвтоЖол».
Об ограничении движения в области Жетысу:
21 февраля 2025 года в 11:00 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Ушарал-Достык» км 84-164 (от села Коктума до станции Достык).
21 февраля 2025 года в 16:30 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для грузового и общественного транспорта на участке автодороги "Актобе - Кандыагаш - Доссор - Атырау - граница РФ" км 14-255 (г.Актобе - с. Карауылкелды).
Ориентировочное время открытия дороги - 22 февраля 2025 года в 06:00.
21 февраля 2025 года в 17:00 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для грузового и общественного транспорта на следующих автодорогах республиканского значения:
Западно-Казахстанская область:
- автодорога «Актобе - Уральск - граница РФ» км 394-526 (п.Жымпиты-граница Актюбинской области).
Актюбинская область:
- автодорога «Актобе - Уральск - граница РФ» км 526-702 (граница ЗКО - п.Маржанбулак).
Ориентировочное время открытия дороги - 22 февраля 2025 года в 08:00.
Об ограничении движения в Атырауской области:
21 февраля 2025 года в 15:30 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги "Доссор - Кульсары - Бейнеу - Сайотес - Шетпе - Жетыбай - Актау" км 3-120 (с.Доссор - с.Кульсары).
Ориентировочное время открытия дороги - 21 февраля 2025 года в 19:00.