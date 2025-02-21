Какие дороги закрыты в Казахстане

На следующих автомобильных дорогах республиканского значения движение закрыто, передает "24KZ" со ссылкой на официальный канал АО «НК «КазАвтоЖол».

Об ограничении движения в области Жетысу:

21 февраля 2025 года в 11:00 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Ушарал-Достык» км 84-164 (от села Коктума до станции Достык).

21 февраля 2025 года в 16:30 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для грузового и общественного транспорта на участке автодороги "Актобе - Кандыагаш - Доссор - Атырау - граница РФ" км 14-255 (г.Актобе - с. Карауылкелды).

Ориентировочное время открытия дороги - 22 февраля 2025 года в 06:00.

21 февраля 2025 года в 17:00 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для грузового и общественного транспорта на следующих автодорогах республиканского значения:

Западно-Казахстанская область:

- автодорога «Актобе - Уральск - граница РФ» км 394-526 (п.Жымпиты-граница Актюбинской области).

Актюбинская область:

- автодорога «Актобе - Уральск - граница РФ» км 526-702 (граница ЗКО - п.Маржанбулак).

Ориентировочное время открытия дороги - 22 февраля 2025 года в 08:00.

Об ограничении движения в Атырауской области:

21 февраля 2025 года в 15:30 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги "Доссор - Кульсары - Бейнеу - Сайотес - Шетпе - Жетыбай - Актау" км 3-120 (с.Доссор - с.Кульсары).

Ориентировочное время открытия дороги - 21 февраля 2025 года в 19:00.