Индустриальную зону Saran развивают в Карагандинской области

Больше трёх тысяч рабочих мест создали на предприятиях, расположенных в индустриальной зоне Сарани в Карагандинской области, передает «24KZ».

Местные жители трудятся на пяти крупных заводах. Один из важных проектов – производство автобусов и спецтехники. Здесь выпустили больше полутора тысяч единиц. Перспективы развития индустриальной зоны Saran обсудили сенаторы, власти региона и представители предприятий.

Сергей Карплюк, депутат Сената Парламента РК:

– Вот простой пример Сарани. Я думаю, он показателен и надо перенимать этот опыт. На сегодня порядка 40 миллиардов тенге государство вложило на инфраструктуру. Позволило бизнесу здесь привлечь порядка 400 миллиардов тенге. То есть один к десяти эффективность бюджетных вливаний.