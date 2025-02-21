Мобильная игра казахстанского разработчика покоряет мировой рынок

Первая в Казахстане мобильная игра, созданная алматинцем Романом Линейцевым в 2023 году, выходит на международный рынок. Он разработал онлайн-сервер Grand Mobile – симулятор реальной жизни, передает «24KZ».

Пользователи создают персонаж и помогают ему строить карьеру, создавать семью. Игра очень популярна в СНГ, ее уже скачали больше 60 миллионов раз. Ежемесячно играют свыше 5 миллионов активных пользователей.

Роман Линейцев, разработчик, руководитель проекта:

– Мы видим, что метрики даже на неадаптированном продукте достаточно неплохие. Мы планируем к лету, наверное, или до конца лета выпустить совсем другой продукт для зарубежных рынков. Он будет доступен и для местного, но это будет сильно отличаться и по виду, и сеттингу.