В новой школе нуждаются жители села Жосалы Кызылординской области

Стены отсырели, пол гниёт и нет актового зала. В таких условиях занимаются ученики школы-лицея в селе Жосалы Кызылординской области. Новое здание планировали построить в этом году, однако финансовый вопрос до сих пор не решён, передает «24KZ».

Школа-лицей №105 в селе Жосалы рассчитана на 420 мест. Сейчас здесь учатся около 500 детей. Занятия проходят в двух отдельных зданиях. Помещение для начальной школы возвели в 1961 году. Коридор перегородили пластиком, чтобы оборудовать дополнительные классы.

«Другого выхода нет», – говорит директор школы Нуржан Райымов.

Нуржан Райымов, директор школы-лицея №105:

– Эти классы в начальной школе учителя используют для подготовки к предметным олимпиадам и создания научных проектов. Крыша требует ремонта. Здесь очень старый шифер и полы в плохом состоянии.

В школе нет актового зала. Поэтому все культурные мероприятия проводят либо в холле, либо в библиотеке. Гардероба в учебном заведении тоже нет. А спортивный зал не соответствует требованиям. Дети вынуждены играть в волейбол и баскетбол в помещении, предназначенном для гимнастики. В этом году планируют построить новую школу, однако необходимо решить финансовый вопрос.

Ерлан Туралиев, руководитель областного управления строительства, архитектуры и градостроительства:

– В Кармакшинском районе мы планировали строительство двух учебных заведений в рамках национального проекта «Комфортная школа» в селах Жосалы и Третий интернационал. Обе школы находятся в аварийном состоянии. Финансирование предусмотрено на следующий год. Сейчас мы рассматриваем другие варианты решения вопроса. Есть республиканский бюджет, национальный фонд, фонд поддержки образовательных учреждений. Если не эти источники, то рассмотрим выделение средств из областного бюджета.

Школьники продолжают учиться в классах, где стены покрыты плесенью. А когда у школы-лицея, где с каждым годом растет количество учащихся, появится новое здание, до сих пор неясно.

Авторы: Наталья Салькова, Нурлан Жакыпбеков, Нуржан Музарапшин