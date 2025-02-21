Дно рек Жем и Курсай углубляют в Атырауской области

К весенним паводкам готовятся в Атырауской области. В Жылыойском районе гидротехники углубляют дно рек Жем и Курсай. Чтобы контролировать ситуацию, на границе с соседними регионами устанавливают дополнительные гидропосты, передает «24KZ».

В Кызылкогинском и Жылыойском районах Атырауской области существует угроза возникновения паводков, сообщили в департаменте ЧС, ссылаясь на результаты гидрологических прогнозов. Через эти районы протекают реки Жем и Курсай, которые прошлой весной выходили из берегов. Сейчас гидротехнические работы ведут между селами Шокпартогай и Тургызба. Реки станут глубже на 2 метра, а их русла расширят до 50 метров. В работах задействовали 70 единиц спецтехники.

Сабыржан Орманов, представитель подрядной организации:

– Самая тяжелая спецтехника – это наши экскаваторы, есть бульдозеры задействованные. Средняя у нас рентабельность работы от 400 до 600 метров в сутки. У нас работают день и ночь, в две смены спецтехника работает.

Протяженность запланированных работ составляет 96 км. 82 км уже остались позади. Гидротехники планируют завершить работу до конца месяца. Параллельно в Жылыойском районе воздвигают заградительную дамбу протяженностью 65 километров. Половину работ выполнили. Специалистам предстоит очистить русло реки Курсай близ Кульсары. Вдоль водных артерий повсеместно установят гидропосты.

Руслан Жумагазиев, пресс-секретарь акима Атырауской области:

– В прошлом году 12 постов у «Казгидромет» для оперативного принятия решений. Дополнительно устанавливается 51 гидропост именно близ соседних областей. Это позволит более четко видеть не только критическую отметку уровня воды, но и позволит видеть объем, который идет и, исходя из этих данных, принимать определенные решения.

Для беспрепятственного пропуска талой воды углубляют и дно реки Урал. Для предотвращения угрозы подтопления подготовили 1500 специалистов разного профиля и 250 единиц техники. В случае необходимости к работе подключится областной оперативный штаб.

Авторы: Асланбек Шыгыр, Амантай Матенов