Экоквест для школьников провели в Астане

Экологическую викторину для столичных школьников устроили волонтеры «Таза Қазақстан». В одном из парков города дети учились сортировать мусор, отвечали на вопросы об окружающей среде и природоохранных акциях, передает «24KZ».

По словам организаторов, интерактивный формат стал для учеников не только познавательным, но и увлекательным способом изучения экологических инициатив.

Динара Закир, и. о. руководителя отдела внутренней политики и социальной сферы акимата района Сарайшық г. Астаны:

– Мы считаем это крайне необходимым – прививать детям любовь к природе, любовь к своему городу, своей стране, чтобы они понимали, что нельзя выбрасывать мусор в неположенных местах. Нужно всегда соблюдать правила поведения не только внутри своего дома, соблюдать чистоту не только в рамках своей квартиры, например, у своего подъезда, но и в общественных местах: в парках, в скверах. Дети должны понимать значимость своего вклада.