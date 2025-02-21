Водителей штрафуют за вредные выбросы в Шымкенте

В Шымкенте во время рейда «Чистый воздух» у каждой второй машины обнаружили превышение допустимых норм выхлопных газов. Водителей оштрафовали. Однако, уверены специалисты, только таким наказанием ситуацию не изменить, передает «24KZ».

На одной из оживленных трасс Шымкента полицейские останавливают автомобили один за другим. Затем экологи замеряют уровень выбросов. Если показатели превышают норму, то водителю выписывают штраф – чуть больше 39 тысяч тенге.

Автовладельцы не всегда соглашаются с показателями проверки, уверяя, что недавно прошли технический осмотр. Однако инспекторы отмечают, даже наличие действующего техосмотра не гарантирует экологическую безопасность автомобиля.

Бакытжан Тургынбаев, командир взвода полка патрульной полиции:

– Все транспортные средства проходят технический осмотр транспортного средства, при этом выявляются загрязнения воздуха. Но как они проходят, качественно, не качественно – надо проверять. Надо следить за своим транспортным средством, качественное топливо надо заливать, за двигателем надо смотреть.

Махамбет Калымбет, эксперт Центра технического осмотра:

– После успешного осмотра не стоит думать, что с автомобилем всё в порядке навсегда. Дальнейший уход и обслуживание зависят от самого владельца. Сейчас, например, топливо и масло заливают в разных местах, и это тоже влияет на состояние машины. Владелец сам должен следить за ходовой частью автомобиля, двигателем, уровнем технических жидкостей. Если автомобиль не проходит у нас проверку, у владельца есть 10 дней, чтобы устранить неисправности и вернуться.

Штрафы, конечно, мотивируют водителей следить за техническим состоянием машины, но экологи уверены, что одних наказаний недостаточно. Важно объяснять, почему чистый воздух – это не только требование закона.

Светлана Фадеева, главный специалист испытательной лаборатории департамента экологии:

– К нам приходит очень много обращений через платформу eOtinish о требовании дышать чистым воздухом. Транспортные средства в основном у нас Советского Союза и в лучшем случае 3 класса экологического. Надо начинать с себя, прежде всего, не делай плохо сам себе.

Экологические рейды в Шымкенте сейчас проводят один раз в квартал. Специалисты надеются, что такие проверки не только выявят нарушителей, но и заставят горожан задуматься о влиянии транспорта на окружающую среду.

Авторы: Катерина Попкова, Самат Нагашбекулы, Нурмахан Бекмуратов