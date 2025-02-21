Съёмки интеллектуальной игры «XXI ғасыр көшбасшысы» стартовали в Алматы

Популярная интеллектуальная телеигра «XXI ғасыр көшбасшысы» уже в марте выходит в эфир в новом формате. В Алматы стартовали съемки с участием школьников из разных уголков республики, передает «24KZ». Проект к 30-летию Агентства «Хабар» поддержали Министерство культуры и информации, Министерство просвещения, Министерство науки и высшего образования, а также Мажилис Парламента Казахстана.

Строгий отбор прошли 108 школьников из разных регионов страны, чтобы попасть на съемочную площадку интеллектуального шоу «ХХІ ғасыр көшбасшысы». Цель проекта – поиск талантливых и эрудированных детей. Победители получат образовательные гранты для поступления в университеты. Один из участников, Даниял Акылбек из Кордайского района Жамбылской области, уже победил в отборочном туре и вышел в полуфинал.

Даниал Акылбек, участник интеллектуальной телеигры «XXI ғасыр көшбасшысы»:

– Задания были интересными, но сложнее всего оказалось вспомнить авторов литературных произведений, отгадать ребусы, где зашифрованы пословицы и поговорки.

В этом сезоне правила игры несколько изменились. Каждая программа состоит из четырех раундов, а многие вопросы посвящены истории Казахстана и казахской литературе.

Гульнар Сулейменова, продюсер интеллектуальной телеигры «XXI ғасыр көшбасшысы»:

– Всего планируем записать 18 выпусков, где в каждом только один победитель выходит в полуфинал. Таким образом, на втором этапе останутся 18 участников, которые распределятся на три программы по шесть человек. Из каждой полуфинальной игры отберут двух лучших. Уже в финале встретятся шесть участников и трое из них станут победителями.

Призовой фонд интеллектуального конкурса «XXI ғасыр көшбасшысы» внушительный. Трое победителей конкурса получат образовательные гранты. Остальных наградят денежным призом в размере 150 тысяч тенге от Агентства «Хабар».

Авторы: Индира Унгарбаева, Аршын Кемелжан, Султан Бейсекенов