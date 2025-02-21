Экспертный совет по защите прав работников появится в Шымкенте

В Шымкенте планируют создать экспертный совет по защите прав работников, передает «24KZ».

Специальная мониторинговая группа будет обеспечивать соблюдение правил безопасности труда и предотвращение несчастных случаев. К общественной работе привлекут ветеранов труда и активных граждан. Они будут оперативно реагировать на трудовые споры и недостатки в сфере строительства.

Нурлан Бекназаров, депутат Сената Парламента РК:

– На рабочих местах случаются тяжёлые и трагические ситуации, связанные с несоблюдением правил безопасности труда. Инспекторы труда не могут охватить все аспекты. Поэтому мы предложили усилить общественный контроль и создать экспертный совет. Наши коллеги поддержали эту инициативу.