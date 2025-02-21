Сообщившие о фактах коррупции жители Туркестана получили вознаграждение

Пятеро жителей Туркестана, сообщившие о фактах коррупции, в прошлом году получили вознаграждение на общую сумму 1,7 млн тенге, передает «24KZ».

Случаи взяточничества были выявлены в сфере образования, спорта, соцзащиты, сельского хозяйства, строительства и земельных отношений. К слову, денежные поощрения выплачиваются в зависимости от тяжести коррупционного правонарушения. Если государству причиняется ущерб в 1000 МРП, размер премии составит 10%. Однако сумма вознаграждения не должна превышать 4000 месячных расчетных показателей или около 15 млн тенге.

Галымжан Кулманов, офицер по особо важным делам управления департамента Агентства РК по противодействию коррупции:

– За последние три года 30 жителей региона получили вознаграждение в размере 7,4 млн тенге, что способствовало пресечению коррупционных преступлений. Размер вознаграждения, предусмотренный требованием закона, выплачивается в зависимости от тяжести коррупционного правонарушения, не более 4 тыс. МРП. Необходимо также отметить, что лица, сообщившие заведомо ложную информацию о фактах коррупционного правонарушения, несут установленную законом ответственность.