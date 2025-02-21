115-летие со дня рождения Толегена Тажибаева отметили в Алматы

Международная конференция, посвященная наследию выдающегося ученого, государственного и общественного деятеля Толегена Тажибаева, прошла сегодня в Казахском национальном университете им. Аль-Фараби в Алматы, передает «24KZ».

Ученые из России, Узбекистана, Кыргызстана, Эстонии и других стран обсудили исторические и современные аспекты научной психологии. На конференции состоялась презентация нового издания трудов Толегена Тажибаева. В этом году исполняется 115 лет со дня его рождения. Он вошел в историю казахстанской науки как основатель исследовательской школы психологии и педагогики. Тажибаев внес значительный вклад в формирование психологической терминологии на казахском языке. Как отметил посол по особым поручениями Министерства иностранных дел Жанибек Абдрашов, Толеген Тажибаев стоял и у истоков становления казахстанской дипломатии.

Жанибек Абдрашов, посол по особым поручениям МИД РК:

– Он еще был первым Народным комиссаром иностранных дел в период Второй мировой войны. Тот сложный период, когда создавалось наше первое внешнеполитическое ведомство Казахской ССР, он был первым Народным комиссаром, министром иностранных дел. Возглавлял с 1944 по 1957 годы. Его вклад в первые шаги нашей казахстанской дипломатии в тот период – это подготовка кадров в Дипломатической академии.