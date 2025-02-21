Около 200 вакансий представили на ярмарке в Кызылорде

В Кызылорде провели ярмарку вакансий рабочих профессий. Предложили около 200 свободных мест, передает «24KZ».

С начала года в областном центре подобные мероприятия проводили уже дважды. В результате 67 человек трудоустроились. В числе наиболее востребованных – водители грузовиков, электрики, сантехники и механики.

Кенжегуль Куракбайкызы, руководитель городского отдела занятости и социальных программ:

– В настоящее время уровень безработицы в Кызылорде составляет 4,6%. Подобные ярмарки планируем проводить до конца года. В первую очередь внимание уделяем трудоустройству тех, кто имеет рабочую специальность.