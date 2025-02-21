Автобус, авто или кроссовки: что быстрее в пробках?

Астана – город современных технологий и высоких скоростей, но, похоже, не на дорогах. Утром и вечером столица превращается в гигантскую стоянку, жители часами проводят в заторах. Есть ли способы объехать пробки и действительно автомобиль – самый быстрый способ передвижения в час пик? Корреспонденты «24KZ» проверили это экспериментальным путём.

Рауль Габитов, корреспондент:

– В среднем, чтобы преодолеть 10 километров по городу в час пик, автомобилистам требуется около 40 минут. Это значительно выше допустимых норм. Причин у заторов несколько: рост количества автомобилей, их в Астане больше 400 тысяч, дорожные работы и реконструкции, неэффективная организация движения.

Специалисты провели анализ. Часы максимальных нагрузок на транспортную сеть в Астане приходятся на 8 утра и 6 часов вечера. Именно в это время на дорогах зафиксировано максимальное количество транспорта и минимальная скорость.

Рауль Габитов, корреспондент:

– Итак, у нас есть три участника: Риат, Гульдана и я – Рауль. Мы выбрали один из самых загруженных, по мнению жителей столицы, участков – это отрезок от улицы Кунаева до Триумфальной арки «Мангилик Ел». В часы пик движение здесь превращается в настоящий квест. Условия эксперимента простые.

Мы тянем жребий: кому-то достанется автобус, кому-то автомобиль, а кому-то придётся идти по маршруту пешком. Пересаживаться на другой транспорт нельзя. Каждый должен добираться тем способом, который ему выпал. Все стартуют одновременно с одной точки. Побеждает тот, кто первым доберётся до финиша.

Рауль Габитов, корреспондент:

– Мне попался автобус, то, чего я больше всего боялся. С маршрутом определились. С транспортом тоже. Готовим секундомеры и вперёд.

Риат:

– Примерно отсюда до арки «Мангилик ел» протяжённость составляет 4 километра. Попробуем добраться быстрее моих коллег.

Рауль Габитов, корреспондент:

– Мы заранее посмотрели, какие маршруты едут до заданной нами точки. Это 12, 35 и 70. К счастью, остановка недалеко.



Гульдана:

– Мы проехали примерно 800 метров. Пока едем нормально. Прям такого затора нет.



Риат:

– У меня нет даже вероятности, что затор вообще возникнет. На выбор десяток маршрутов и ни на одном из них никакая машина не загородит мне путь. Но есть минус – столичные морозы. Можно вот так сократить путь через дворы или через ТРЦ, за одно и согреться.

Рауль Габитов, корреспондент:

– Автобус прибыл быстро. Уже неплохо. Внутри не так много пассажиров, в Астане это роскошь. Ну вот, начинается самое интересное. Мы застряли на светофоре, а впереди плотный поток машин. В целом, у меня всё неплохо. Интересно, как дела у Риата.

Риат:

– Чем дольше иду, тем сильнее промерзаю. Пальцы уже не чувствую, а лицо обжигает ветер. Пожалуй, нет выбора. Придётся перейти на бег, иначе просто окоченею.



Гульдана:

– Кажется, единственная моя проблема – это просто сидеть в тепле и ждать, пока все стоят в пробке. Главное – не уснуть от скуки.

Рауль:

– Автобус медленно, но всё же движется вперёд. Чтобы скоротать время, решаю разбавить дорогу разговорами с пассажирам. Вдруг у них есть свои лайфхаки, как пережить пробки.

– На чём, по вашему мнению, быстрее добираться?

– 100% на автобусе. Потому что я живу на Коргалжинке. Почему я не езжу на машине? Потому что на автобусе быстрее.

Риат:

– Мы сейчас находимся на улице Туркестан. Сами можете увидеть – тут пробка. Ну, в такой час пик я не знаю, как можно добраться до места назначения на автомобиле. Мне кажется, пешком можно быстрее.



Гульдана:

– Риат думает, что пешком быстрее? Ну-ну. Я тем временем уже преодолела основную часть маршрута. Да, мы тоже постояли в пробке, но в целом движение есть. Уже виднеется арка. Мне кажется, что я доберусь первой.



Рауль:

– А вот и нет! Автобус уже прибыл на нужную остановку. Протолкнувшись через толпу пассажиров, которая к этому времени заполнила салон, я выхожу и направляюсь к финишу. Кто бы мог подумать, но, похоже, у меня есть все шансы обойти Гульдану.

Автобус – это лучшее, что придумал человек. Вот, на чём следует ездить во время часа пик. Ещё немного, и вот он – заветный финиш. 4 километра на автобусе мы преодолели ровно за 26 минут.

– Кто чемпион? Автобус чемпион!



Гульдана:

– Финиш уже рядом, но правила есть правила – победителем становится тот, кто добрался первым. А значит, мне остаётся смириться и признать, что автобус оказался быстрее. Если бы где-то светофор переключился чуть быстрее или водитель выбрал другой ряд, то я бы точно успела первой.

Риат:

– Похоже, пешеходный марафон в Астане – не лучшая идея, особенно в такую погоду. Когда Рауль уже радостно отмечал победу, а Гульдана сожалела о двух минутах разницы, я всё ещё пробирался по сугробам, обгоняя только припаркованные машины. Опоздал в итоге на 20 минут.

Конечно, у каждого способа передвижения есть свои плюсы и минусы, но главное – выбирать путь осознанно. В условиях растущего количества автомобилей и перегруженных дорог, будущее, возможно, за комбинированными маршрутами – когда жители будут сочетать разные виды транспорта, чтобы добираться до места быстрее. А пока выбор остаётся за вами.