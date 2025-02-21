60 этномедиаторов подготовили в Актобе

В Актобе обучили 60 этномедиаторов. Курсы прошли представители местных исполнительных органов, общественные деятели, передает «24KZ».

Слушателям вручили сертификаты.

В регионе продолжаются мероприятия, приуроченные к 30-летию Ассамблеи народа Казахстана. В рамках этой даты в областном центре провели республиканскую конференцию.

Алия Куртаева, член республиканского совета этномедиации АНК:

– Межэтника направлена на то, чтобы сохранять целостность, согласие и взаимопонимание между представителями различных этносов для того, чтобы мы проживали в одном целостном государстве без какого-либо разделения.