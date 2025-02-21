Проект «Цифровое общество» инициировала партия AMANAT

Партия AMANAT инициировала проект «Цифровое общество». Он направлен на повышение грамотности населения в IT-сфере и обеспечение кибербезопасности, передает «24KZ».

Планируется организовать интерактивные образовательные курсы для детей и пенсионеров, которые чаще других становятся жертвами интернет-мошенников. Их обучат элементарным правилам цифровой гигиены, чтобы обезопасить от негативного влияния соцсетей.

Альберт Рау, заместитель председателя Мажилиса, член фракции партии AMANAT:

– Каждый год у нас в стране регистрируется свыше 20 тысяч случаев интернет-мошенничества. Что особенно тревожно, 80% преступлений остаются нераскрытыми. Сегодня наша партия берет всю ответственность по инициативе реализации этого проекта. Сейчас мы начинаем пилотный проект. Очень важно мобилизоваться, показать на примерах отдельных областей, отдельных проектов, в тесном сотрудничестве с государственными органами.