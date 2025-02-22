Скончался известный казахстанский писатель и драматург Дулат Исабеков

Скончался казахстанский писатель, лауреат Государственной премии РК Дулат Исабеков. Об этом сообщила министр культуры и информации Аида Балаева, передаёт «24KZ».

«Уважаемые соотечественники! В связи с кончиной выдающегося казахского писателя, неповторимого мастера слова Дулата ага, выражаю глубокие соболезнования всему казахскому народу. Дулат Исабеков был совестью, гордостью и символом казахской литературы, человеком, который расширил горизонты казахской прозы и драматургии, оставив в литературном мире свой неповторимый след. Его произведения проникли в сознание множества поколений, нашли дорогу к сердцам читателей и стали бесценным достоянием национальной культуры», – отметила Аида Балаева.