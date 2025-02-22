Ваучерную систему финансирования внедрили в детских садах Тараза

Дошкольные учреждения Жамбылской области переходят на ваучерное финансирование. Новую систему осталось внедрить в трёх районах, всего их десять. В Таразе по ней работают уже все детские сады. В чём преимущество ваучерной системы финансирования, выясняла корреспондент «24KZ».

К ваучерной системе финансирования в Таразе перешли больше полугода назад. За это время 172 детских сада областного центра приняли около 10 тысяч дошкольников. По новой модели финансирования родители могут самостоятельно выбирать дошкольное учреждение, вне зависимости от его местоположения. Достаточно зайти на информационную платформу «INDIGO24RZ». Ваучерное финансирование помогло уйти от огромных очередей, уверяют педагоги.

Гульбану Малибекова, заместитель руководителя отдела образования:

- Сейчас фактическая потребность от 2 до 6 лет — где-то 368 мест. А до этого у нас было намного больше. Когда мы перешли в «INDIGO», там у нас очерёдность была большая, здесь была произведена очистка. Те дети, которые уже пошли в школу или переехали, все стояли в базе. Более 12 тысяч, очерёдность у нас очистилась.

Раньше средства детским садам в рамках госзаказа распределяли местные исполнительные органы. А теперь, благодаря системе ваучерного финансирования, их перечисляют на специальные счета родителей. После внедрения новой системы очередь в детсады стала доступна в электронном формате.

Гульмира Айткулова, заведующая детским садом:

- Ваучерная система обеспечивает прозрачность всего процесса финансирования. Можно отметить, что деньги идут за ребёнком, а не за учреждением образования. Родители сами могут выбирать детский сад, не выходя из дома. Достаточно зайти на сайт. Раньше детей принимали в детсады по прописке, а сейчас обучаться могут дошкольники из любых городских массивов.

В этом таразском детском саду обучаются 280 дошколят. 75 из них поступили по ваучерной системе. Сагадат Мусабекова привела сюда трёхлетнего сына.

Сагадат Мусабекова, жительница г. Тараза:

- Заявку на детский сад я подавала в электронном формате. Перед тем как выбрать дошкольное учреждение, ознакомилась с информацией всех организаций. Очередь ждали два месяца. Ваучерная система позволяет исключить коррупционные риски. К тому же родителям больше не надо простаивать в очереди с утра до вечера, чтобы получить направление в детский сад.

После внедрения ваучерной системы финансирования дошкольные организации стали конкурентоспособными, считают педагоги. В детских садах активнее внедряют инновационные методы обучения и создают авторские игры для гармоничного развития детей. Таким образом воспитатели стараются заинтересовать родителей.

Авторы: Анастасия Сулейманова, Тимур Сейлхан, Эльдар Байдилда.