Председатели ОСИ и КСК Астаны пройдут обучение

Столичные председатели ОСИ и КСК пройдут обучающие курсы в рамках программы «Turgyndar Amanaty», передаёт «24KZ».

Программа направлена на усиление эффективности управления, информирование о бюджете народного участия и решение общедомовых проблем, среди которых установка детских площадок, озеленение и капитальный ремонт подвалов. В программу курсов также войдут технологические и правовые аспекты управления общим имуществом.

Руслан Айгожин, председатель объединения собственников имущества:

- Человек, который пришёл на должность председателя, не имеет представления, допустим, что такое тепловой узел, он не знает, что такое элеваторы, теплообменники. Помимо технической части, у нас есть ещё и документооборот, мы представляем интересы в судах и в принудительном взыскании задолженности.