Ветеран журналистики из Уральска собрал коллекцию из 16 тысяч книг

Самую большую частную библиотеку в Уральске собрал ветеран журналистики Тихон Алипкалиев. В неё вошли 16 тысяч экземпляров. Литературу разных времён и изданий он хранит в своей небольшой квартире. На стеллажах — повести, романы, мировая и русская классика, передаёт корреспондент «24KZ».

Собрание Тихона Алипкалиева поражает количеством книг. Все три комнаты его квартиры заставлены книжными шкафами. Собирать личную библиотеку он начал ещё в студенческие годы. Тогда, чтобы заполучить интересное издание, экономил на всём: покупал очередной классический роман или сборник рассказов и незамедлительно прочитывал.

Тихон Алипкалиев, житель г. Уральска:

- В студенческом общежитии у меня было две тумбочки с книгами. Я всегда переживал, когда уезжал на каникулы, боялся, что однокурсники порвут, украдут или выбросят их. Поэтому всегда оставлял книги на хранение. У меня тогда накопилось прилично — два-три мешка.

Свою коллекцию Тихон ага собирал больше полувека, и получилась довольно богатая, большая библиотека — примерно 16 тысяч книг. В числе уникальных изданий — роман «Темиртас» Сабита Муканова, написанный на латинице, а также «История казахской литературы» 1948 года Кажыма Жумалиева и Есмагамбета Исмаилова. Среди любимых казахских писателей — Мухтар Ауэзов, Габит Мусрепов. Отдельное место на стеллажах занимают тома зарубежной и русской классики.

Тихон Алипкалиев, житель г. Уральска:

- Один из классиков русской литературы, который внёс значительный вклад в её развитие, — Иван Тургенев. Его имя знает, наверное, каждый. Мне нравится его стиль: в своих произведениях он мог подметить и подарить читателю самые нежные и трогательные описания природы.

Супруга Сара Танабаева с пониманием относится к увлечению супруга и всегда поддерживает его.

Сара Танабаева, супруга Т. Алипкалиева:

- Мы вместе 60 лет. При любой возможности он покупал новые книги, энциклопедии. Были и дорогие, и с уценкой. Я никогда не была против его увлечения. Наоборот, из командировок привозила супругу новые издания. В те времена было модно покупать хрусталь, а мы покупали книги.

Тихона Алипкалиева в области знают как известного журналиста. У него есть и другие увлечения: шахматы, научные статьи по истории, которые он пишет сам. Но библиотека — на первом месте.

Авторы: Альбина Кумаргалиева, Калыбек Акрап, Эльдар Аюпов.