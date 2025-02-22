Республиканский форум родителей организовали в Астане

Нововведения в системе образования и роль семьи обсуждали на республиканском форуме родителей «Кемелдену жолындағы бес қадам», передает «24KZ».

На него приехали около 400 представителей родительских сообществ, ведущие педагоги и психологи со всей страны. Для участников организовали панельные сессии, которые посвятили пяти ключевым шагам в воспитании подрастающего поколения, эффективным методам взаимодействия родителей и школы. А в холле ученики презентовали свои научные проекты.

Отметим, что мероприятие проходит на базе школ-лицеев «Білім-Инновация» и Nurorda.

Дархан Оте, президент МОФ «Білім-Инновация»:

- Глава государства не раз упоминал ценности, которые определяют образ нации. Для нашего фонда важно прививать эту идею среди подрастающего поколения, как в школах через учителей, так и работать с семьями. Поэтому наш форум – это площадка для обсуждения системы ценностей с родителями, педагогами и учениками, где каждый может предлагать и продвигать свои идеи.