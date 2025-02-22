В стране запустили новый поток программы «Қарызсыз қоғам»

Более 11 тысяч жителей Кызылординской области прошли курсы финансовой грамотности «Қарызсыз қоғам», сообщает «24KZ».

Проект организован при партии Amanat, в котором эксперты оказывают закредитованным казахстанцам помощь в трудоустройстве и урегулировании задолженности.

Новый поток программы уже запустили по всей стране. В этом году особое внимание уделят гражданам, чей долг по кредитам превышает 90 дней. В Актобе уже внедрили онлайн-курсы и планируют обучить 18 тысяч человек.

Айгуль Сексенова, руководитель проекта «Қарызсыз қоғам» по Актюбинской области:

- С этого года в работе проекта «Қарызсыз қоғам» произошли изменения. Во-первых, практикуется смешанная форма обучения, как в офлайн-, так и в онлайн-режимах. Три дня мы читаем лекции офлайн, два дня – онлайн-занятия. Также подавляющее число слушателей – это люди с большой просрочкой по кредитам, от 90 дней и выше.

Наталья Мишукова, финансовый эксперт:

- Есть случаи, когда казахстанцы не знают, сколько у них долгов, в каком банке они брали кредиты. Некоторые вовсе не могут трудоустроиться, так как у них закрыт хотя бы один счёт. Поэтому мы теперь будем помогать таким людям находить работу.