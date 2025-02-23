6-летний карагандинец удивляет знаниями в математике и географии

Мальчик-калькулятор. Так называют 6-летнего карагандинца Алимхана Ермекова учителя и родные. Как считают педагоги, у него уникальные математические способности, передает «24KZ». С известным казахским профессором Алимханом Ермековым первоклассника связывает не только имя и фамилия, но и знания в математике. Хорошую память и логическое мышление родители заметили у сына еще до школы.

6-летнего Алимхана Ермекова, тёзку известного казахского профессора-математика, называют в школе «мальчик-калькулятор». Первоклассник в уме складывает, умножает и вычитает двухзначные и трёхзначные числа. Тут же моментально выдавая учителям ответы. Классный руководитель Риза Абдугали рассказывает, что уже с такими способностями Алимхан пришёл в первый класс.

Риза Абдугали, классный руководитель школы-гимназии имени Абая №104:

– Когда Алимхан только пришёл в школу, он уже имел хорошую базу знаний. Умел читать, а вот познания в математике меня очень сильно удивили. Для его возраста это уникально. Потом, как я выяснила, с ним занималась старшая сестра, он всё запоминал благодаря очень хорошей памяти.

В два года родители заметили у Алимхана уникальные способности. Он мгновенно запоминал всё, что видел и слышал. Отец мальчика сразу обратил на это внимание и старался развивать способности сына.

Дидар Алимбеков, папа А.Ермекова:

– Когда мы ехали по дороге, в два года Алимхан мог запомнить все номера автомобилей. Тут же на память их называл. Меня это поразило и мы поняли с супругой, что у него талант. Мы на этом не остановились и начали заниматься с ним. Сначала давали лёгкие математические примеры, затем сложнее.

Больше всех Алимханом гордится его дедушка. Говорит, что не зря назвали мальчика в честь первого казахского математика Алимхана Ермекова.

Ермек Алимбеков, дедушка А.Ермекова:

– Когда я узнал, что внуку дали имя великого Алашевца, то очень обрадовался. Я знал, что мой внук талантливый и достойно будет носить это имя. А ещё моя мама, прабабушка Алимхана, была математиком. Думаю, это тоже поспособствовало.

Алимхан знает столицы различных стран. Может показать их на карте и различает флаги всех государств. Чтобы узнать правильный ответ, порой родители мальчика пользуются интернетом.

Силён Алимхан и в интеллектуальных играх, шахматах, тогыз кумалаке. Мечтает много путешествовать. Родители записали его на курсы иностранных языков. Близкие уверены, их он освоит очень быстро, ведь великий тёзка мальчика Алимхан Ермеков знал семь языков.

Авторы: Лиана Жамлиханова, Сайлау Игликов