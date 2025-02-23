Молочно-товарные фермы открывают в селах Костанайской области

Производство молочного сырья увеличивают в Костанайской области. Там строят крупные товарные фермы, передает «24KZ». Одна из них уже открылась в селе Степановка. Молочная ферма рассчитана на 1200 голов. Теперь местные животноводы планируют поставлять на перерабатывающие заводы 9 тысяч тонн сырья ежегодно.

Молочных коров голштино-фризской породы в Степановку привезли из Дании. Пока здесь 400 голов. До конца года в стойлах разместят ещё 800 высокопродуктивных бурёнок.

Асылбек Айкадамов, руководитель молочно-товарной фермы:

– По проекту мощности 9 тысяч тонн молока в год планируется. На сегодня удой с фуражной головы 21 литр у первотёлок. Планируем довести до 27. В день сдаём на сегодня 6 тонн молока. В наш молзавод в селе Боровском. Звонят и другие спрашивают, но пока мы со своим районом работаем.

Процесс доения на ферме автоматизирован и оцифрован. На карусель сразу заходят 40 коров. Показатели каждой отслеживают на мониторе.

Талгат Мусин зоотехник:

– Каждое стойло показано. Здесь общие данные. Это время дойки идёт. Это общее количество молока за одноразовую дойку пошло и вот количество коров, которые прошли через карусель, 335. Там ещё немного осталось. Здесь все ошибки показывает. Помогает человеку.

Работу на ферме получили 30 сельчан. Оксана Уварова – доярка со стажем. Говорит, вёдра и фляги остались в прошлом. Теперь вручную подсоединяет только доильный аппарат.

Оксана Уварова, оператор доильного зала:

– Минут 5-7 круг сделает. Полкруга и она отключается сама по себе. Мы дальше идём других подключать. Хорошо вообще, легко, чем раньше было. Учимся, конечно. Первый раз у нас такое в посёлке открыли.

До конца года в регионе построят ещё пять таких же крупных товарных ферм. После их запуска загруженность молокоперерабатывающих заводов увеличится на 15%.

Авторы: Наталья Строкова, Сергей Трахтенберг