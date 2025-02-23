В Алматы простились с Дулатом Исабековым

В Алматы сегодня простились с казахстанским писателем, драматургом Дулатом Исабековым, передаёт «24KZ».

Гражданская панихида прошла в здании Союза писателей Казахстана. Произведения Дулата Исабекова переведены на многие языки мира, по ним сняты художественные фильмы, созданы театральные постановки.

В траурной церемонии приняли участие сотни людей — представители творческой интеллигенции, родные, близкие и друзья писателя. Соболезнования от имени Президента зачитал Государственный советник Ерлан Карин.

В нем говорится: «Дулат Исабеков — выдающийся писатель, драматург, лауреат государственной награды "Герой Труда Казахстана". Посвятил свою жизнь развитию национальной литературы. Он был настоящим гением, который вдохновлял читателей своими проницательными работами. Его блестящие драматические произведения покорили мировые сцены. Светлый образ Дулата Исабекова навсегда останется в сердцах нашего народа».

Ерлан Карин, Государственный советник РК:

- Я всегда говорю: у казахов много забот, но есть одно желание — единство и сплоченность страны. Движущей силой казахского единства является интеллигенция, а её ядром — поэты и писатели. Поэтому будьте всегда примером национального единства и продолжайте жить среди нас!

Нурлан Оразалин, писатель, драматург:

- Человек, который дорожил своим талантом, дорожил историей своего народа и очень любил казахский язык, литературу и культуру. И сегодня, переживая, говорим друг другу самые добрые прощальные слова, отдаём дань памяти яркому представителю казахской литературы.