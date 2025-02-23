Железнодорожник из Мангистау устраняет дефекты ж/д составов

Амандык Мергенбаев предотвратил не одну аварию на железной дороге. Бдительность – его главное качество в работе. Больше 20 лет он проводит техническое обслуживание вагонов в Мангистауской области. От его внимательности зависит безопасность пассажиров, передает «24KZ».

Больше 20 лет Амандык Мергенбаев встречает составы на подходе к станции Сайотес. На осмотр ходовой части есть всего несколько минут. У каждой детали свой звук и свои особенности. У тех, кто готовит поезда для дальнего следования, нагрузка большая. За смену они проводят техническое обслуживание сотни вагонов. Поэтому от команды железнодорожников требуется предельная внимательность. В приоритете безопасность людей и транспорта.

Амандык Мергенбаев, осмотрщик вагонов:

– В арсенале осмотрщика вагонов десятки инструментов. От зеркальца до щупа. Почти на все случаи ремонта. Основной инструмент – молоток с удлинённой ручкой. Колеса мы простукиваем несколько раз, чтобы найти трещины или другие дефекты. В идеале должно отзываться звонко и очень протяжно. При серьёзной поломке вагон отцепляют.

Через станцию Сайотес курсируют пассажирские и грузовые поезда по нескольким направлениям. Чтобы добраться до отдалённого села, составы преодолевают опасные участки дороги. К примеру, подниматься на высоту в почти 2 тысячи метров, а потом спускаться, делая свыше 30 сложных поворотов.

Комекши Матаев, осмотрщик вагонов:

– У нас очень ответственная работа. Должна быть строгая дисциплина. Ошибок наше дело не прощает. Нужно встретить состав и быстро провести ремонт. Поэтому делаем всё слаженно. Амандык многому нас научил. Он щедро делится опытом с молодёжью.

На железнодорожной станции Сайотес дежурят 20 осмотрщиков вагонов. Работают по пять человек. За одну смену они проходят десятки километров и прямо в поле проводят мелкий ремонт. Действуют по правилу: «Главное – не пропустить».

Авторы: Тамара Степанова, Ренат Дусалиев