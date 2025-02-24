В Риддере отреставрируют многоэтажки 1940-1960 годов постройки

В городе Риддере на востоке Казахстана обновят внешний облик старейших высоток, сообщает «24KZ». Эти дома построили в 1940-1960-е годы в стиле неоклассицизма и конструктивизма.

На многоэтажках рушатся лепнина и облицовочные плиты. В прошлом году за счет бюджетных средств в Риддере восстановили фасады 18 домов. В реконструкцию входных групп 20 домов инвестируют больше 600 млн тенге.

Каныбек Толеухан, заместитель акима г. Риддера:

- Если дальше в этом же направлении будем двигаться, если всё согласно плану развития, который мы поставили городу, в течение 5 лет, думаю, все фасады основных улиц будут завершены.